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فوز الأهلى والزمالك فى رابع جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023. وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على سبورتنج 27/26، والزمالك على البنك  الأهلى 25/21.

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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