شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب تونس تصل إلى الإسكندرية استعدادا لبطولة أفريقيا للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب تونس للشباب مساء الجمعة، إلى الإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، والتي تقام في مصر من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وأبدى مسئولو المنتخب التونسي سعادتهم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، واستقرت بعثة منتخب نسور قرطاج بفندق الإقامة بالإسكندرية، عقب الوصول مباشرة.

وقرر الجهاز الفني إلغاء تدريب نسور قرطاج مساء الجمعة الذي كان مقرر إقامته على ملعب نادي الاتحاد السكندري بفرع سموحة، على أن يخوض مرانه في الساعة 4 من مساء السبت.

يشار إلى أن المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كل من زامبيا، جامبيا، وبنين، والتي تقام مبارياتها على ستاد الإسكندرية.