دويدار: فيريرا لا يثق في معاونيه وزيزو "بيلعب لوحده"

ياسر رشاد - القاهرة - يرى أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق أن جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا يثق في معاونيه المصريين في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيريرا لا يثق في المساعدين المصريين".

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وأضاف: "ليس من العدل أن يصعد الزمالك ويتخطى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فلا يوجد مجلس إدارة مستقر ولا يوجد قوام أساسي".

وتطرق دويدار للحديث عن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك قال: "بيلعب لوحده في الزمالك واللاعيبة كلها بتعتمد عليه".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المريخ السوداني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشهداء بنينا ليتوقف رصيد الفارس الأبيض ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال.

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