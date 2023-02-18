نجم الزمالك السابق للجماهير: "متتعشموش في أفريقيا"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد دويدار لاعب فريق الزمالك السابق صعوبة منافسة الأبيض على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في أول جولتين من دور المجموعات.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مينفعش نتعشم في تتويج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا بمستوى الفريق الحالي والفريق بلا قوام أساسي 90% من القوام مش موجود".

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أضاف نجم الزمالك السابق: "جمهور الزمالك متعشم ليه بلاش حد يتعشم في أفريقيا

بمستوى الفريق ده"..

وواصل: "مصطفى شلبي لاعيب كويس لكن مجاش على القوام الأساسي للزمالك"، واختتم:"مصطفى شلبي مظلوم وحالة الفريق كلها سيئة".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المريخ السوداني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشهداء بنينا ليتوقف رصيد الفارس الأبيض ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال.

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