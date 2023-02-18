بركات يؤكد صعوبة مباراة الهلال ويحذر الأهلي من صنداونز

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، بمستوى فريق صنداونز الجنوب أفريقي بعد فوزه على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صنداونز فريق يلعب كرة قدم جميلة، ولكنه دائما يلعب لعب مفتوح لا يغلق المساحات، وبالتالي سهل جدا تخسر منه وسهل جدا تحقق الفوز عليه".

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الأهلى بزيه التقليدي أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال

وتطرق للحديث عن مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني قائلا: "مباراة صعبة ولابد من تركيز لاعبي الأهلي لتحقيق بداية قوية في

مجموعات دوري الأبطال".

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت الموافق 18 فبراير على ملعب نادي الهلال في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المريخ السوداني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشهداء بنينا ليتوقف رصيد الفارس الأبيض ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال.

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