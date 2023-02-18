سر تمديد أتليتك بلباو الإسباني عقد مدربه فالفيردي

ياسر رشاد - القاهرة - جدد نادي أتلتيك بلباو،الإسباني عقد مدربه إرنستو فالفيردي حتى 2024.

اقرأ أيضا- الاتحاد السعودي يفقد خدمات مهند الشنقيطي حتى نهاية الموسم

ويعتبر فالفيردي (59 عاماً) المدرب الأكثر قيادة للفريق حيث أشرف عليه في 332 مباراة على مدى سبعة مواسم ونصف الموسم، وجاء التمديد مكافأة على مشواره المميز هذا الموسم.

فرغم البداية الصعبة لعام 2023، ساهم مدرب برشلونة السابق برفع بلباو إلى المركز السابع في الترتيب بفارق نقطتين

عن ريال بيتيس الخامس، ما يجعله مرشحاً للمنافسة على بطاقات التأهل الأوروبية.

وبعد أن حمل ألوانه كمهاجم بين 1990 و1996، يخوض فالفيردي رحلته الثالثة كمدرب مع بلباو.

يذكر أن فالفيردي أشرف على برشلونة بين 2017 و2020 وقاده إلى إحراز لقب الدوري مرتين.

لمزيد اضغط هنا.