نجم الزمالك السابق يفتح النار على اللاعبين بعد التعادل مع المريخ

ياسر رشاد - القاهرة - شن محمود أبورجيلة أسطورة نادي الزمالك والكرة المصرية السابق هجومًا عنيفًا على لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع لمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

يرى أبورجيلة أن الفريق لا يتواجد به لاعب قادر على صناعة الفارق.

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قال أبورجيلة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعيبة الزمالك معندهاش قرار، مفيش حد بيصنع الفارق، عكس الفرقة زمان ".

أضاف: "كنا بنلعب زمان ببلاش، عشان خاطر نادي الزمالك، ورئيس النادي والإدارة مقصرتش مع اللاعيبة في

حاجة، كنا بنلعب ببلاش وبنكسب".

واختتم: "مش صعبان عليا إننا نخسر دوري أو أفريقيا، لكن صعبان عليا حال لاعيبة الزمالك".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المريخ السوداني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشهداء بنينا ليتوقف رصيد الفارس الأبيض ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال.

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