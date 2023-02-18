نجم الزمالك السابق: صُدمت من التعادل مع المريخ و"اللاعيبة باردة"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمود أبورجيلة أسطورة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الكروي الأول بعد التعادل مع المريخ السوداني سلبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال أبو رجيلة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتصدمنا من تعادل الزمالك مع المريخ السوداني، كنا محتاجين نحل مشاكلنا من خلال الفوز على المريخ".

اقرأ أيضًا:

الأهلى بزيه التقليدي أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال

أضاف: "مفيش جدية ولا روح، والمباراة كانت باردة بشكل غير معقول، وحسيت إن اللاعيبة بتلعب ببرودة

أعصاب، وسهولة".

واختتم: "المريخ كان أفضل وكان بيصنع فرص محققة للتسجيل، وفي ماتش سموحة المنافس كان أفضل من الزمالك".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المريخ السوداني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشهداء بنينا ليتوقف رصيد الفارس الأبيض ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة