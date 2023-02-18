وزارة الشباب والرياضة تطلق النسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وزارة الشباب والرياضة منافسات النسخة الثالثة من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب قادرون باختلاف"بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات، بمشاركة ١٩ محافظة، خلال الفترة من (١٨-٢٣) فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، وذلك من خلال اجراء قرعة الدور التمهيدي للبطولة.

اقرأ أيضًا:

الأهلى بزيه التقليدي أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال

يهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

حضر مراسم القرعة وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدي أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بالوزارة، حسين فرج ممثل الإدارة المركزية لمراكز الشباب و الهيئات.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل

من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميرة علي، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود علي، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمي.

وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولي، والتي ضمت ٤محافظات (القليوبية،المنوفية، بورسعيد، الأقصر)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة