شبيبة القبائل يخطف الوداد بهدف قاتل ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقيق شبيبة القبائل الجزائري فوزًا صعبًا على الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب 5 جويلية 1962 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل بدر الدين سوياد هدف شبيبة القبائل الوحيد في وقت قاتل من عمر المباراة، حيث جاء بالدقيقة 87 ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية في اللقاء وخطف النقاط الثلاثة.

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بدأ فريق الوداد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رضى التكناوتي

الدفاع: أمين فرحان، أرسين زولا، أيوب العملود، يحيى عطية الله

الوسط: رضى الجعدي، يحيى جبران، جلال الدوادي

الهجوم: سيف الدين بوهرة، أمين الحسوني ، ديدييه لامكيل زي

بهذا الانتصار رفع فريق شبيبة القبائل الجزائري رصيده إلى 4 نقاط ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، ويبقى الوداد في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

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