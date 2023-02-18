رسمياً.. عرض قطري للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - قدّم الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني عرضاً رسمياً للاستحواذ الكامل على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يترقب عشاق نادي مانشستر يونايتد من سيشارك في شراء النادي مع اقتراب الموعد النهائي "الميسر" الجمعة لتقديم العروض.



وأعلن الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، مالك مجموعة البتروكيماويات "إنيوس"، وناديي نيس الفرنسي، ولوزان السويسري، الذي رغبته بالشراء، وهو أحد أكثر الرجال ثراء في بريطانيا.



ويفكر المالكون، وهم عائلة غليزر ببيع النادي في الوقت الذي "يستطلعون البدائل الاستراتيجية".



وإلى جانب العرض القطري والملياردير البريطاني يتوقع أن يكون هناك عرضان على الأقل من الولايات المتحدة، وكانت هناك تلميحات بالاهتمام من جانب السعودية. وهذا يعني أنه قد يكون هناك ما يصل إلى خمسة أطراف تحاول التفاوض على عملية بيع كاملة.

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية كشفت في الجمعة، أن مستثمرين سعوديين قد يقدمون عرضاً لشراء نادي مانشستر يونايتد، دون تحديد هويتهم أو ارتباطهم بأي جهة رسمية.



يذكر أن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال في نوفمبر الماضي، إن حكومة بلاده سوف تدعم أي عطاءات للقطاع الخاص في المملكة لشراء نادي مانشستر يونايتد، ما يوحي بأن العرض السعودي المرتقب لن يأتي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي سبق وأن اشترى ناد إنكليزي.



أوضح وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن حكومة بلاده سوف تدعم أي عطاءات للقطاع الخاص في المملكة لشراء نادي مانشستر يونايتد أو ليفربول الإنكليزيين، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.



وبعدما تمكن الصندوق من شراء نادي نيوكاسل في أكتوبر 2021 مقابل ما يزيد قليلا عن 350 مليون يورو، من الضروري، في حالة السعي للاستحواذ على "الشياطين الحمر"، أن يتم الإثبات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الناديين سيديرهما كيانان منفصلان.

المصدر: يمن شباب نت + مواقع إلكترونية