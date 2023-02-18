الامارات | لابا يقود العين إلى الفوز على كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق العين فوزاً صعباً أمس، من مضيفه كلباء ضمن الجولة 17 في دوري أدنوك للمحترفين، إذ بلغ النقطة 34 بعد الفوز 2-3، واستفاد من خسارة فريق الشارقة 1-0 أمام خورفكان، ليصبح العين ثالثاً بفارق الأهداف عن الشارقة رغم تساويهما في عدد النقاط، بينما الوصل في الوصافة بـ35 نقطة، وشباب الأهلي متصدراً بـ36 نقطة.

وافتتح العين النتيجة في الدقيقة 21 بعد أن استغل كايو خطأ دفاعياً للاعبي كلباء. ونجح كلباء في تسجيل التعادل عن طريق حبيب الفردان برأسية في الدقيقة 47.

وكاد كلباء يسجل هدفاً آخر لولا أن تسديدة لياندرو علت العارضة في الدقيقة 67. وسجل العين هدفه الثاني عن طريق سفيان رحيمي بكرة على الطائر في الدقيقة 81، وتعادل كلباء بضربة جزاء، نفذها سيسالدو في الدقيقة 90+4. لكن لابا كودجو قاد العين إلى الفوز بهدف في الدقيقة الأخيرة (90+8).