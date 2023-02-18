الامارات | انضمام 4 درّاجين عالميين إلى «طواف الإمارات 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لـ«طواف الإمارات»، عن انضمام أربعة درّاجين عالميين، للمشاركة في النسخة الخامسة من الحدث المرتقب الذي يُقام بين 20 و26 الجاري. ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها عبر سبع مراحل بمجموع 1028 كم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة إلى مرحلة ضد الساعة التي تمتد لمسافة 17.2 كلم. ومن هؤلاء النجوم، الإسباني بيلو بلباو من (البحرين - فيكتوريوس) الذي أحرز المركز الثالث في ترتيب النسخة الماضية. وسبق له الفوز بمرحلتين ضمن طواف إيطاليا. إلى جانب البريطاني وبطل العالم السابق، مارك كافنديش من (أستانا كازاكستان)، وقد حقق سبعة انتصارات في زياراته الخمس السابقة للطواف بالإمارات.

ويعتبر ديلان جرونويجن من (جايكو العلا) واحداً من أفضل الدراجين المتوقع تألقهم في نسخة هذا العام، وقد حقق الهولندي الفوز في خمس مراحل من طواف فرنسا للدراجات (بين 2017 و2022)، كما سجل اسمه سابقاً في طواف الإمارات، بعد فوزه بالمرحلة الرابعة في عام 2020. كما يبرز أيضاً إيليا فيفياني من (إينيوس جرينادييرز)، وقد سبق للدراج الإيطالي المشاركة للمرة الأولى في «طواف الإمارات» في 2019، وتمكن آنذاك من تحقيق الفوز بالقميص الأخضر.

• نسخة 2023 من «طواف الإمارات» تُقام على 7 مراحل بمجموع 1028 كلم.