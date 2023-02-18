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الامارات | تحدي الفجيرة للياقة البدنية يُقام مارس المقبل بجوائز 200 ألف درهم

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محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم تحدي اللياقة البدنية في الفجيرة من 11 إلى 12 مارس المقبل، بالتعاون مع شركة جينجاك وإشراف لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد. ويُقام الحدث في المنشآت لنادي الفجيرة للتنس.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه في نادي الفجيرة للتنس بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد الفلاسي، والمدير التنفيذي لشركة جينجاك عبدالله الكسواني، وعدد من المسؤولين. وقال عبدالله الكسواني إن الجوائز الإجمالية للبطولة تبلغ 200 ألف درهم، وإن المشاركة في النسخة الأولى من دون تأهيل، وذلك لمنح فرصة المشاركة للجميع وإنها ستكون للفئة العمرية لأكبر من 18 سنة للرجال والسيدات.

وأوضح مدير اللجنة الفنية أحمد آل علي، أنه تم اختيار عدد من الحكام المميزين الموجودين في الدولة ومن خارجها لإدارة المنافسات، مشيراً إلى أنها فرصة ثمينة لاختيار الأبرز منهم لضمهم للمنتخبات الوطنية الإماراتية، كاشفاً أن المنافسات تضم سبع فئات من التمارين الرياضية المتداولة لدى أغلب الرياضيين، ومنها قوة التحمل ودفع الأوزان وسرعة الإنجاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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