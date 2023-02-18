الامارات | فليبي يسعد خورفكان ويوجه صدمة إلى «الملك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الشارقة ضربة موجعة أمس، بخسارته في الوقت «القاتل» أمام مضيفه خورفكان بهدف نظيف في الدقيقة 89، من ضربة رأسية للاعب البرتغالي إيلتون فليبي خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين. وتسبب هذا الهدف في خسارة الشارقة فرصة اعتلاء الصدارة كما خسر أيضاً المركز الثاني الذي ذهب إلى الوصل (35 نقطة)، الفائز على النصر بنتيجة 2-0. وبهذه النتيجة ظل شباب الأهلي متصدراً للدوري بـ36 نقطة، مقابل 34 نقطة للشارقة الرابع، والعين ثالثاً بفارق الأهداف بعدد النقاط نفسه، بينما تقدم خورفكان في الترتيب وبلغ 19 نقطة.

وهذه ثالث هزيمة لفريق الشارقة في الموسم الجاري، وتأتي قبل أسبوع من لقاء العين في كأس السوبر. وعانى الشارقة رغم خوضه المباراة بكامل عناصره الأساسية، وافتقد الفريق للحلول الهجومية، كما خسر خدمات نجمه بيانيتش للإصابة، إذ غادر الملعب في الدقيقة 18، وحل مكانه ماجد حسن.