الامارات | دبا وسيلة عجمان للتخلص من «الهزائم المُزعجة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق عجمان لتحسين صورته التي اهتزت بشدة منذ انطلاقة الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، عندما يستقبل دبا الفجيرة عند الـ5:30 من مساء اليوم في الجولة الـ17.

وتذوق عجمان هزائم كبيرة أمام العين بخماسية نظيفة، ومن شباب الأهلي 1-3، وأمام الشارقة صفر-4، وقبلها خسر في آخر مباريات مرحلة الذهاب من الوحدة بهدف دون رد، ولم يفز إلا على النصر 4-1.

وبدا على «البرتقالي» تأثره الكبير على مستوى خط الدفاع، بعد إصابة اثنين من أعمدته الأساسية هما السلوفيني ميرال والظهير الأيسر وليد اليماحي، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة العين بالدوري، انتهى على أثرها موسمه مع البرتقالي، فيما سيعود ميرال للمشاركة في المباريات بعد شهر من الآن.

ولم يكن البدلاء الذين دفع بهم المدرب جوران على القدر نفسه من الأساسيين، ليفقد «البرتقالي» واحدة من أبرز الميزات التي كان يتمتع بها، إذ كان ينافس الشارقة على أقوى خط دفاع في البطولة.

ويدرك لاعبو عجمان أن مباراة دبا قد جاءتهم على طبق من ذهب، لاستعادة ثقة جماهيرهم من جديد، ومحاولة العودة للواجهة من جديد، خاصة أن المنافس لا يمر بأفضل أحواله في تلك الفترات، ويتلقى الخسارة الواحدة تلو الأخرى، ما جعله يقبع في المركز الأخير وحيداً برصيد أربع نقاط فقط، بل إنه أصبح قريباً من الهبوط لدوري الهواة، بينما يحتل عجمان المركز السادس برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الجزيرة صاحب المركز السادس.