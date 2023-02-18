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أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يرتدى زيه التقليدى فى مواجهة الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا 

الأهلى يرتدى زيه التقليدى فى مواجهة الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة  بعثة الأهلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني، ومسئولي الهلال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

 

الأهلى يرتدى زيه التقليدى فى مواجهة الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا

الزمالك يتعادل سلبيًا مع المريخ فى ليبيا ويصعب موقفه بدورى الأبطال

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

 

الزمالك يتعادل سلبيًا مع المريخ فى ليبيا ويصعب موقفه بدورى الأبطال

جمال علام : حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية تحت 20 سنة يليق بمكانه مصر

رحب جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى بمسؤلى الاتحاد الافريقى وبالمنتخابات الأفريقية المشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام فى مصر. 

 

جمال علام : حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية تحت 20 سنة يليق بمكانه مصر

 

فيريرا: لماذا لم يحتسب للزمالك ركلات جزاء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا؟

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن التعادل مع المريخ السوداني في لقاء اليوم بدوري أبطال أفريقيا نتيجة ليست مرضية له.

 

فيريرا: لماذا لم يحتسب للزمالك ركلات جزاء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا؟

 

تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم افريقيا للشباب

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل و جاءت كالتالي :

 

تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم افريقيا للشباب

 

الزمالك يعود ظهر الغد إلى القاهرة بعد التعادل السلبى مع المريخ

 

تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، ظهر غدًا السبت، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة المريخ السودانى، التى جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.

 

الزمالك يعود ظهر الغد إلى القاهرة بعد التعادل السلبى مع المريخ

 

تفاصيل المران الختامي للأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى

انهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

تفاصيل المران الختامي للأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى

القناة يسقط أمام بورتو في مجموعة القاهرة والسكة يفوز على إيسترن

سقط فريق القناة أمام فريق بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

 

القناة يسقط أمام بورتو في مجموعة القاهرة والسكة يفوز على إيسترن

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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