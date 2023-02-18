أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 2 / 2023

تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم افريقيا للشباب

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل و جاءت كالتالي :

تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، ظهر غدًا السبت، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة المريخ السودانى، التى جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.