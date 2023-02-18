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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 17-12-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني.

تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري أبطال افريقيا

يجري السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى تغييرات عديدة على تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة الهلال السودانى فى الثالثة عصر غداً السبت (بتوقيت القاهرة) فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حذر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى خط دفاع فريقه من خطورة استقبال أهداف فى الاوقات الاخيرة من عمر المباريات قبل مواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر غداً السبت فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما بعد خسارة المارد الاحمر برباعية مقابل هدف من ريال مدريد ثم من فلامنجو البرازيلى برباعية مقابل هدفين فى كأس العالم للأندية رغم أن الفريق كان نداً قوياً طوال أحداث المباراتين ثم تلقى أكثر من هدف فى الربع ساعة الاخيرة من عمر اللقاءات.

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني، ومسئولي الهلال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

انهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

حرص السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، على حضور المران الختامي للاهلي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف مباراة الغد أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان استعداداً لخوض مباراة الهلال المقرر لها عصر غداً بدوري أبطال أفريقيا.

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي حرص على معاينة ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان قبل بداية المران الرئيسي للفريق اليوم؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها عصر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على سعادة بعثة المارد الأحمر بالتواجد في دولة السودان الشقيقة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في السودان، سواء على المستوى الرسمي أو الجماهيري نتيجة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على صعوبة مواجهة الهلال السوداني غدا السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ لأنها ستكون أمام فريق كبير.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من المران الختامى لفريقها استعداداً لمباراة الهلال بدوري أبطال أفريقيا ، فقد وصلت بعثة الأهلي للسودان مساء أمس لخوض مباراة الهلال المقرر لها غداً السبت.

يدرس الجهاز الفني للأهلي اللعب بثلاثي في وسط ملعب الفريق الأحمر خلال مباراته ضد الهلال السوداني غدا السبت في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما مع علمه بأهمية المباراة لبطل السودان الذي خسر في الجولة الافتتاحية من صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، ويرغب في تعويض النتيجة أمام الأهلي كون المباراة تلعب على أرضه.