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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد شهداء بنينا بليبيا.

الزمالك يتعادل سلبيًا مع المريخ فى ليبيا ويصعب موقفه بدورى الأبطال

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، ظهر غدًا السبت، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة المريخ السودانى، التى جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

يغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفحة التعادل السلبى مع نظيره المريخ السودانى، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجولة الثالثة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى ستكون أمام الترجى التونسى.