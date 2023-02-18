شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يعود لحسابات كولر فى قيادة هجوم الأهلى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود شادي حسين مهاجم الأهلي لحسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الفترة المقبلة حيث يرغب المدير الفني في الاستعانة بالمهاجم المُنضم للفريق الصيف الماضي قادماً من سيراميكا.

ويأمل كولر في استعادة شادي حسين ذاكرة التهديف ليقود هجوم الفريق الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى محمد شريف خلال المباريات الماضية.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل ، يحضر سمير عدلي، المدير الإداري للنادى الاهلى وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي.

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وكافة التعليمات المتعلقة بالجانب التنظيمي.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت، عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة؛ استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.