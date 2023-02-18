شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السودانى: فشلنا فى التسجل أمام الزمالك وتمكنا من إيقاف خطورة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى لفريق المريخ السودانى، أن لاعبى الفريق فشلوا في ترجمة جميع الفرص التي اتيحت لهم للتسجيل بمرمى الزمالك بحثا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأوضح البرازيلي ريكاردو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، قائلا: "إنه وضع خطة للاعبى فريق المريخ السودانى وتمكنوا خلالها من إيقاف خطورة أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، حيث يعد من أفضل عناصر الفريق الأبيض".

وأشار ريكاردو إلى أن لاعبى فريق المريخ السودانى كانوا أفضل من لاعبى الزمالك خلال المباراة، وأن حظوظ التأهيل متاحة لجميع الفريق في المجموعة.

وتعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى وشباب بلوزداد فى المقدمة بثلاث نقاط لكل فريق، والزمالك والمريخ يمتلكان نقطة واحدة، وينتظر الترجى مواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الثانية غدًا السبت.