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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 17 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 2 / 2023 فى مقدمتها ، الزمالك يتعادل سلبيًا مع المريخ فى ليبيا ويصعب موقفه بدورى الأبطال .
الزمالك يتعادل سلبيًا مع المريخ فى ليبيا ويصعب موقفه بدورى الأبطال
تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.
الأهلى يرتدى زيه التقليدى فى مواجهة الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا
عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني، ومسئولي الهلال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
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فيريرا: لماذا لم يحتسب للزمالك ركلات جزاء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا؟
أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن التعادل مع المريخ السوداني في لقاء اليوم بدوري أبطال أفريقيا نتيجة ليست مرضية له.
تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم افريقيا للشباب
تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، ظهر غدًا السبت، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة المريخ السودانى، التى جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.
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