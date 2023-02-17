مع نهاية الموسم .. الأهلي يطيح بثنائي الفريق الأول

الشارقة - اميمة ياسر - ينوي مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الإطاحة بثنائي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعد خروج ثنائي الفريق من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الإطاحة بأيمن أشرف ورامي ربيعة مع نهاية الموسم الجاري .

وقرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل القرار نظرا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وينتهي تعاقد ثنائي النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، غدا ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.