شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري أبطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى تغييرات عديدة على تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة الهلال السودانى فى الثالثة عصر غداً السبت (بتوقيت القاهرة) فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يعيد كولر ثنائية أليو ديانج وحمدى فتحى فى خط الوسط فى ظل معاناة عمرو السولية من الاصابة فيما يعود محمود متولى ومحمد هانى لتدعيم خط دفاع المارد الاحمر أمام الهلال فى ظل إيقاف خالد عبد الفتاح الذى تعرض للطرد فى المباراة الاخيرة أمام فلامنجو البرازيلى فى كأس العالم للأندية.

ويدرس كولر منح الفرصة للثنائى بيرسى تاو وكهربا لقيادة خط هجوم الاهلى أمام الاهلى بعد تراجع مستوى محمد شريف مهاجم الفريق فى المباريات الاخيرة وإهداره فرصة مؤثرة فى مباراة فلامنجو البرازيلى.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الإفريقي للفريق الأحمر، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني، وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة على الصعود لربع نهائي البطولة الإفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا عن وقوع النادى الأهلى على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني".