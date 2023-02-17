شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب زامبيا يصل الإسكندرية اليوم استعدادا لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب زامبيا للشباب تحت 20 سنة معسكرة المغلق بالاسماعيلية والذى دام 8 ايام، وذلك استعدادا لبطولة افريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة.

واعرب المدير الفنى للمنتخب الزامبى تشيسى مبواى، عن سعادته بنجاح المعسكر والذى تخلله عدة مباريات ودية بالإسماعيلية، وغادرت البعثة فندق الإقامة وفى طريقها للإسكندرية، للإقامة بفندق قريب من برج العرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى تدريباته ة الجماعية غدا السبت بملعب الإقامة ببرج العرب، وذلك استعدادا لأولى مبارياته بالبطولة يوم الثلاثاء المقبل ضد بنين.