شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد محمود السيد أمام سموحة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق البنك الاهلى جهود محمود السيد لاعب خط وسط الفريق عقب الشفاء من الإصابة و الانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعانى محمود السيد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية و التي على أثرها خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى تحت أشراف طبيب الفريق .

ويحاول الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابا فاسيليو من تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة فى المباريات ومنح فرصة للجميع للوقوف على مستواهم و تحديد التشكيل الامثل للفريق .

ويستضيف فريق البنك الاهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم السبت المقبل حيث تقام المباراة على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 9 مباريات .