شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من أهداف اللحظات الأخيرة قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى خط دفاع فريقه من خطورة استقبال أهداف فى الاوقات الاخيرة من عمر المباريات قبل مواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر غداً السبت فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما بعد خسارة المارد الاحمر برباعية مقابل هدف من ريال مدريد ثم من فلامنجو البرازيلى برباعية مقابل هدفين فى كأس العالم للأندية رغم أن الفريق كان نداً قوياً طوال أحداث المباراتين ثم تلقى أكثر من هدف فى الربع ساعة الاخيرة من عمر اللقاءات.

أبدى كولر غضبه الشديد جراء الظاهرة المستجدة على الفريق خلال الفترة الماضية، واستقبال أهداف في اللحظات الأخيرة ، وطلب كولر من لاعبيه ضرورة الانتباه واليقظة حتى صافرة نهاية المباراة مشيرا إلى أن عدم الانتباه يكلف الفريق الكثير والكثير.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الإفريقي للفريق الأحمر، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني، وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة على الصعود لربع نهائي البطولة الإفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا عن وقوع النادى الأهلى على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني".