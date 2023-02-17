شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على شبابه برباعية نظيفة استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بأربعة أهداف دون رد، على فريق الأمل بالنادي والمكون من عدد كبير من العناصر المتميزة بقطاع الناشئين والذي يقوده فنيا الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) ، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأول لمباراته أمام بيراميدز بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق الأول بهدف سجله محمد جريندو ، وفي الشوط الثاني نجح الفريق الأول في زيادة حصيلته من الأهداف بثلاثية جديدة سجلها عماد الدين بوبكر وعبده يحيى وعمرو المرسي لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول برباعية نظيفة.

مثل الفريق الاول خلال الشوط الأول :

عصام ثروت لحراسة المرمى ، زياد فرج ، عمرو موسى ، أحمد عماد ، حسين السيد لخط الظهر ، ايزي ايميكا ، زياد كمال، الياس الجلاصي لخط الوسط ، حسن علي ، جريندو ، عبد الرحيم دغموم لخط الهجوم .

وفي الشوط الثاني دفع حسام حسن بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، لؤي فهمي ، عماد الدين بوبكر ، عمرو سعداوي ( السعيد كمال ) لخط الظهر ، أحمد شداد ، محمد حسن الفيومي ، عبده يحيى لخط الوسط ، الناشئ حسام حسن ( اكبوتو ) ، فرانك ايتوجا ( عمرو المرسي ) ، حسام جريشة لخط الهجوم.