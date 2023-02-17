شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يدعو جماهير مصر لدعم منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن منتخب مصر للشباب يحتاج لدعم الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما التي تستضيفها مصر.

وقال أحمد في المؤتمر الصحفي لانطلاق البطولة اليوم: "سعداء أن تُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر، ونرحب بالجميع، وأي حدث يقام فى مصر الكل يتكاتف من أجل نجاحه، والتنظيم سيكون على أعلى مستوى".

وأضاف أحمد حسن: "منتخب مصر عنده هدفين الفوز في البطولة، والوصول لكأس العالم، فيه مجموعة لعيبة مميزين على أعلى مستوى، فيه لعيبة كتير بتلعب دوري ممتاز، ودي نقطة كويسة، أنا قعدت مع اللعيبة قلتلهم انتو بتدافعوا عن اسم بلدك وده بيديك حافز، لازم ندعمهم، وإن شاء الله يفاجؤونا ويقدموا بطولة كويسة".

وتابع الصقر: "كل واحد موجود لازم يعرف قيمة تيشيرت منتخب مصر، الناس أما بتشوفك بتعمل أقصى حاجة بتكون راضية عنك لأن النتيجة بتاعت ربنا، نصيحتي كل واحد يقدم أفضل حاجة عنده".

وأكمل قائد الفراعنة السابق: أما كنت كابتن منتخب مصر خدت خبرات كتير، لازم اللعيبة تفضل متجمعة مع بعض ويتكلموا على أهمية البطولة ويتكلموا إننا عاوزين نكسب ونروح كاس عالم، لازم يوسف حسن يكون حريص على روح الفريق".

وواصل أحمد حسن: "معرفش قوة فرق المجموعة بتاعت المنتخب لكن دائما اللاعب المصري في السن ده مختلف، معتقدش هتبقى فروقات كبيرة لو اللاعيبة لعبت بروح وبقلب".

واختتم قائد منتخب مصر السابق: "كان فيه منتخبات أحسن مننا في إفريقيا بس احنا كنا أفضل بروح اللاعب المصري".