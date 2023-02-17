شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كاف يتفقد استاد الإسكندرية و يجتمع بمنتخبات مجموعة الإسماعيلية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام كولين المنسق الإعلامي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة، بزيارة لمحافظة الإسكندرية وذلك للاطمئنان علي سير العمل بالاستاد الذي يستضيف المجموعة الثالثة من مجموعات بطولة الأمم الافريقية تحت 20 سنة بمشاركة تونس وغامبيا وزامبيا وبنين.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات المجموعة يوم 21 فبراير الجاري على ملعب استاد الإسكندرية.

واستقبل وفد الكاف المكون من كولين المنسق الإعلامي بالاتحاد الإفريقي ولاسانا المساعد الخاص به ومسؤول التحرير بالاتحاد الافريقي، عبدالقادر ابراهيم رئيس اللجنة الإعلامية للمجموعة.

وحرص "كولين" علي زيارة المرافق العامة بالاستاد والمركز الاعلامي وأماكن جلوس الإعلاميين ومركز المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة بين اللاعبين ورجال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع وذلك بغرض الاطمئنان علي اخر الاستعدادات قيل انطلاق البطولة .

وحرص المنسق الإعلامي علي الاجتماع بالمتطوعين باللجنة الإعلامية وشرح كيفية سير العملية الإعلامية داخل البطولة من استقبال السادة الصحفيين والإعلاميين وتقديم كافة سبل الراحة لهم لضمان خروج البطولة بما يليق بتاريخ مصر معقل كرة القدم الأفريقية.

وأشاد كولين بالجهد الكبير الذي تبذله اللجنة الإعلامية بكأس الأمم الأفريقية 2019 بقيادة الأستاذ عبدالقادر وجميع القائمين علي المركز الاعلامي،وانه يثق بأن بطولة الشباب ستخرج بأفضل شكل.

وأضاف أنه من المقرر إقامة تدريب خاص بالمتطوعين يوم الأحد القادم، وذلك قبل بدأ منافسات البطولة يوم الثلاثاء الموافق 21.

بينما زار وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" مقر إقامة منتخبات جنوب السودان وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى، لشرح التعليمات الخاصة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الحالي حتى 12 مارس المقبل، لمراجعة بيانات جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعريف الخاصة بهم.

وكانت بعثات منتخبات جنوب السودان وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى، المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة، المجموعة الثانية، وصلوا تباعًا لمقر إقامتهم بالإسماعيلية، للاستعداد لمبارياتهم الرسمية بالأدوار التمهيدية أيام 20 و23 و26 فبراير الحالي، بإستاد هيئة قناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الإسماعيلية "الثانية" لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 20 سنة، تُنظم كل عامين من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" للاعبين لهذه المرحلة وما تحتها، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى لكأس العالم تحت 20 سنة التي تقام في أندونيسيا خلال هذا العام.