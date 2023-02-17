زيدان يحدد موعداً لعودته إلى عالم التدريب و3 أندية أبرز خياراته

فتح أسطورة كرة القدم، زين الدين زيدان باب التوقعات أمام عودة قريبة لمجال التدريب، بعد انقطاع دام لوقت طويل منذ مغادرته نادي ريال مدريد صيف 2021، وقراره الابتعاد وأخذ مجال للاستراحة واستعادة الأنفاس.



وأبدى زيدان، في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو"، الخميس، بأنه منفتح على العروض التي من شأنها أن تتضاعف بعد تصريحه، وأن عودته للتدريب أمست قريبة، على أن يختار العرض المناسب لطموحه كمدرب حقق دوري أبطال أوروبا في عدة مناسبات.



وقال النجم الفرنسي السابق: "اليوم أمتلك الوقت الكافي من الراحة. لا أعلم إلى متى سيستمر؟ ربما لغاية شهر يونيو، لكن الأمور قد تسير أسرع من المتوقع"، وهذا في رده عن سؤال حول إمكانية عودته للتدريب قريباً.



ويرتبط اسم زيدان بناديين قد يختار أحدهما في نهاية الموسم الحالي، والخيار الأول هو العودة لتدريب ريال مدريد، بعد أن عرف معه المجد وإنجازات كثيرة، إذ يبقى مرشحاً لتولي المهمة خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يقترب من تدريب المنتخب البرازيلي.



أما النادي الثاني فهو باريس سان جيرمان، حيث تأمل الجماهير أن يشرف "زيزو" على فريقهم خلفاً للمدرب كريستوف غالتييه، بحجة تراجع أداء الفريق ونتائجه في الفترة الأخيرة، وإمكانية إقصائهم من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.



ويبقى خيار يوفنتوس الإيطالي هو الأبعد بسبب المشكلات الكبيرة التي تطارد النادي، وعقوبة 15 نقطة من رصيده، وذلك يضاف إلى غياب مشروع محفز لزين الدين زيدان، الذي يهدف دائماً إلى تحقيق الألقاب.



(العربي الجديد)