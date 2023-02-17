الامارات | الجزيرة وبني ياس.. «العودة إلى الانتصارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجزيرة وبني ياس مباراتهما في ختام الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، بهدف «العودة إلى الانتصارات»، عندما يلتقي الفريقان الساعة 20:15 مساء على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويحتل «فخر أبوظبي» المركز السادس برصيد 26 نقطة، بينما يمتلك «السماوي» في رصيده 19 نقطة في المركز التاسع.

ويسعى الجزيرة إلى تعويض تعثره في الجولة الماضية بخسارته أمام العين 2-3، كما تعادل الفريق في الجولة الـ15 على ملعبه أمام خورفكان بهدف لكل فريق، ليبتعد «فخر أبوظبي» خطوة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل صاحب الأرض أن يتمسك بحظوظه في المنافسة، إذ لن يكون أمامه بديل سوى تحقيق الفوز في حال أبدى الفريق رغبته في الاقتراب من فرق الصدارة.

في المقابل، لا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إلى بني ياس، الذي لم يحقق الفوز في آخر مباراتين بخسارته أمام الشارقة بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية أمام البطائح بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتعد أكبر مشكلات «السماوي» هي ضعف خط دفاعه، بعدما دخلت مرماه سبعة أهداف في آخر مباراتين، إذ استقبلت شباكه 26 هدفاً في 16 مباراة، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة إلى الجزيرة الذي دخل مرماه 21 هدفاً في العدد نفسه من المباريات.