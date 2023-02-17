الامارات | ثنائية سياكا وصالح تهدي "الوصافة" إلى الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز الوصل عقبة النصر بهدفين دون رد، اليوم، في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، ويتقدم إلى الوصافة، بينما توقف رصيد "العميد" عند 14 نقطة في المركز الـ 12، ليكرر الوصل تفوقه على النصر، بعدما كان فاز عليه في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وسيطر الوصل على وسط الملعب، وكان كل من علي صالح وفابيو ليما الأبرز في الدقائق الـ 15 الأولى، إذ قاد صالح أكثر من هجمة خطرة من الناحية اليمنى، بينما هدد ليما مرمى الحارس أحمد شامبيه بفرصتين، الأولى من كرة برأسه مرت بجوار القائم (5)، والثانية من تسديدة قوية علت العارضة (13).

وواصل الوصل سيطرته في الشوط الثاني، وضغط على دفاع النصر لإحراز الهدف الأول، وكان له ما أراد، حين أحرز المالي سياكا الهدف الأول بعدما تلقى تمريرة جميلة من ليما، وقابلها بتسديدة رائعة في المرمى (59).

وتحسن أداء «العميد» في آخر 20 دقيقة، وسدد حمدان الكمالي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها خالد السناني (70)، قبل أن يحسم علي صالح النتيجة بإضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة وصلت إلى ليما الذي مرر الكرة إلى صالح، وسدد الأخير الكرة في المرمى (85) لتنتهي المباراة بفوز الوصل.