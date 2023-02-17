الهلال والشباب والفيصلي في مهمة آسيوية صعبة بالدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع الهلال إلى مواصلة كتابة التاريخ في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تأهله عن دور المجموعات خلال النسخة الحالية التي جرت منافساتها في أبريل الماضي بالمملكة، حيث يسعى لأن يصبح الفريق الثاني الذي يتمكن من الاحتفاظ بلقب البطولة مرتين على التوالي، وهو الإنجاز الذي حققه فقط نادي الاتحاد السعودي من قبل.

وتنطلق منافسات دور الـ16 في البطولة اعتبارا من الغد في قطر، في حين تأهلت عن دور المجموعات الهلال السعودي، الريان القطري (المجموعة الأولى)، الشباب السعودي (المجموعة الثانية)، فولاذ خوزستان الإيراني، شباب الأهلي دبي الإماراتي (المجموعة الثالثة)، الدحيل القطري (المجموعة الرابعة)، الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي (المجموعة الخامسة).

ويحظى الهلال بعلاقة وطيدة مع دوري أبطال آسيا تتلخص بأن الأزرق يتسيد أندية القارة من حيث عدد الألقاب، فمع الكؤوس الأربعة التي تزين خزائن النادي أعوام (1992، 2000، 2019، 2021)؛ تعيش جماهير الفريق مشاعر فخر وطموح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد.

وفي النسخة الحالية من الحدث الكروي القاري، فإن الهلال حقق المطلوب حتى الآن بتأهله إلى دور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، مسجلا 11 هدفا في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

ويطمح نادي الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في السنوات الخمس الأخيرة، ولكن يتوجب عليه في البداية أن يجتاز حاجز نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16.

أما شباب أهلي دبي، فهو يدخل منافسات دور الـ16 بمعنويات عالية، حيث يتربع حاليا على صدارة الترتيب في الدوري الإماراتي.

وجاء تأهل الفريق الإماراتي إلى هذه المرحلة بعد أن حصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف فولاذ خوزستان، حيث لم يخسر أي مباراة وحقق انتصارين مقابل التعادل في 4 مباريات.

الشباب وناساف

نادي الشباب من الفرق التي ظهرت بقوة خلال دور المجموعات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلا وحيدا ضمن المجموعة الثانية.

ويدخل الفريق منافسات دور الـ16 وهو في حالة جيدة، حيث ينافس بقوة على لقب الدوري السعودي.

ولكن الفريق سيخوض منافسة قوية في دور الـ16 أمام ناساف الأوزبكي، الذي يسعى لمواصلة رحلة المنافسة بعد أن تمكن للمرة الأولى في تاريخه من بلوغ هذه المرحلة.

ناساف تمكن من العبور للدور الثاني بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة، حيث جاء هذا الإنجاز على حساب فريقي السد القطري والوحدات الأردني.

ولكن ناساف يخوض هذه المواجهة وهو يفتقد للياقة المباريات التنافسية، حيث لم تنطلق بعد مباريات الدوري في أوزبكستان.

الفيصلي وفولاذ خوزستان

المواجهة بين الفيصلي السعودي وفولاذ خوزستان الإيراني تحمل مقومات كبيرة للإثارة، حيث إنها تجمع بين فريقين يطمحان في مواصلة رحلة المنافسة في البطولة القارية.

الفيصلي تأهل إلى دور الـ16 بعدما تربع في دور المجموعات على صدارة المجموعة الخامسة متقدما بفارق الأهداف أمام ناساف، ولكنه بعد ذلك تعرض للهبوط في الدوري السعودي.

وفي الوقت الحالي يحتل الفيصلي المركز الخامس في ترتيب الدرجة الثانية في السعودية، حيث يفصله 3 نقاط عن المركز المؤهل من جديد إلى دوري المحترفين.

من جهته فقد جاء تأهل فولاذ إلى الدور الثاني بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، حيث حقق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

ولكن الفريق يدخل هذه المواجهة وهو يمر بمرحلة عدم استقرار في الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثامن في الترتيب، بعدما خسر آخر مباراتين.