السعودية قبلة عشاق كرة القدم في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استضافة المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية 2023 في شهر ديسمبر المقبل، تواصل السعودية بتنظيم هذه البطولة ما بدأته منذ زمن بعيد باستضافتها لعدد من البطولات الكبرى على أرضها.

وكانت البداية عام 1989 عندما أقيمت كأس العالم للشباب على أرض المملكة لتكون الانطلاقة لتنظيم المحافل الرياضية واستضافتها، بعد ذلك إقامة بطولة كأس القارات بعد اعتماها رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم واحتضنت العاصمة الرياض أحداث البطولة عام 1979 وحققت البرازيل لقب البطولة.

وفي الماضي القريب أصبحت السعودية وجهة رياضية للدول لإقامة بطولاتها الرسمية على أراضيها وكان ذلك باستضافة مدينتي الرياض وجدة بطولتي السوبر الإسباني ثلاث مرات وكذلك السوبر الإيطالي في ثلاث سنوات كان آخرها سوبر 2022 الإسباني والإيطالي في شهر يناير الماضي.

كما شهدت السنوات الماضية إقامة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على ملاعب السعودية بنظام التجمع لمجموعات غرب آسيا في سنتين متتاليتين بـ4 مدن مختلفة محققة نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم، وكان ذلك تمهيدا لفوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمنتخبات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وكان آخر البطولات التي حظت السعودية بإسناد مهمة تنظيمها على أراضيها هي بطولة كأس العالم للأندية المقبلة 2023 والتي ستقام في شهر ديسمبر المقبل وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة البطولة على أرض المملكة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

أبرز بطولات كرة القدم التي استضافتها المملكة:







كأس العالم للشباب 1989.



كأس القارات 1997.



كأس السوبر الإسباني:





في جدة 2019-2020.

في الرياض 2021-2022.

في الرياض 2022-2023.







كأس السوبر الإيطالي:





في جدة 2018.

في الرياض 2019.

في الرياض 2022.

