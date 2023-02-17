عرض سعودي لتغيير بطولة السوبر الإيطالية

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التقرير أشار إلى أنه في حالة إقامة السوبر الإيطالي بنظامه الحالي، أي مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، فإن المبلغ المطروح هو عشرة ملايين يورو سنويا.أما إذا تم الاتفاق على تغيير نظام البطولة، لتضم أربعة فرق بنظام نصف النهائي والنهائي، فإن العرض المقدمة يصل إلى 25 مليون يورو لكل نسخة.
الموقع أكد على ثقة السعودية في تأمين استضافة البطولة بأي شكل مقترح، ومن المرجح أن يتم استدعاء الجمعية العامة للدوري الإيطالي لمناقشة العرض، وهناك حاجة لموافقة 14 من أصل 20 صوتا لاتخاذ القرار.
يذكر أن السعودية استضافت السوبر الإيطالي ثلاث مرات من قبل، تحديدا في أعوام 2018 و2019 وأخيرا في 2022 عندما فاز إنتر على ميلان بثلاثية نظيفة.
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