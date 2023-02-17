أبوبكر: رونالدو حاول إقناعي بالاستمرار مع النصر

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وانضم رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة تحدث عنها العالم، وبعدها رحل أبوبكر عن الفريق الأصفر لينتقل إلى بشكتاش التركي.وقال أبوبكر خلال تصريحات عبر قناة «كانال بلس» «رونالدو تحدث معي وطلب مني البقاء وعدم الرحيل، ولكنني قلت له لا سأغادر لأسباب عائلية».
وأضاف المهاجم الكاميروني «سألني رونالدو عن مكان عائلتي، وأخبرته أنهم في فرنسا ولذلك أفضل الذهاب إلى تركيا؛ لأنها أقرب لهم، وقال لي هذا أفضل إذا عائلتك بعيدة حقا فالأمر أصبح معقدا».
وأكد أبوبكر على أنه شعر بالغضب خاصة بعدما أخبره الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، بأنه يجب أن يرحل أحد اللاعبين الأجانب بعد انضمام رونالدو، إما هو أو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ولذلك فضل الرحيل عن النصر.
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