شكرا لقرائتكم خبر هل يغرق ضمك في أمواج الخليج؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الدمام وعلى استاد الأمير محمد بن فهد يواجه فريق الخليج صاحب الأرض والمركز الرابع عشر (13 نقطة) مساء اليوم ضيفه ضمك سابع الترتيب (22 نقطة)، وذلك لحساب مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق الخليج مباراة اليوم عقب الراحة التي عاشها الفريق نظير تأجيل مواجهة الهلال بالجولة الماضية، حيث أعد البرتغالي بيدرو إيمانويل العدة للقاء اليوم متسلحا بلاعبيه الأجانب والذين يأتي على رأسهم ابن جلدته فابيو مارتينيز المنتدب في الفترة الشتوية وصاحب الحضور الأبرز في المواجهات الأخيرة، وكذلك لوكاس سوزا وأندريه بوكو وسوكول تسيكاليشي، بهدف حصد النقاط الثلاث والابتعاد عن مناطق الخطر.

فيما يدخل ضمك مباراة اليوم بقيادة مدربه الكرواتي كريشمير ريزتش، عقب التجديد لثنائي الفريق الجزائري فاروق شافعي للعام 2025 والكرواتي أنتوليتش 2024، بغية الانتصار والتقدم نحو المناطق الدافئة، حيث سيرتكز على ثنائي المقدمة الجزائري هلال سوداني والبرازيلي برونو داسيلفا ومن خلفهم آدم ماهر ومنصور حمزي وعبدالعزيز مكين وأنتوليتش.