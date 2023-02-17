شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرتدى زيه التقليدى فى مواجهة الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، اليوم الجمعة بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني، ومسئولي الهلال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين غدًا، والتأكيد على موعد الوصول إلى ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر غدٍ السبت على استاد الجوهرة الزرقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم كلا من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.