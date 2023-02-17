شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب تونس لمصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب تونس إلى مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل .

ويتواجد منتخب تونس في ولمجموعة الثالثة التي تضم جامبيا و بنين و زامبيا .وتلعب مبارياتها على استاد الإسكندرية التاريخي .

وكانت أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وضمت قائمة منتخب الشباب 26 لاعبا هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.

وكان حدد الاتحاد المصري لكرة القدم تذاكر بطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل و كالتالي:

- 50 جنيه للدرجة الثالثة

- 75 جنيه للدرجة الثانية

- 150 درجة

- 350 جنيه مقصورة.

و تم طرح صاحب عبر موقع تذكرتي https://tazkarti.com/#/matches