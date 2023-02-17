الفتح يطمح في نقاط الباطن

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وسيدخل النموذجي لقاء اليوم بقيادة اليوناني جورجوس دونيس الباحث عن مواصلة نشوة الفريق بالفوز الأخير أمام التعاون خارج قواعده، والتزود من بنك الباطن في ظل اعتماده على هداف الفريق فراس البريكان وتواجد الرباعي الأجنبي الخطير المغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكه والبرازيلي بيتروس والإسباني كريستيان تيلو.بينما سيحرص الألماني إلين هورفات مدرب الباطن على إنهاء مسلسل الخسائر المتوالية وتحقيق انتصار معنوي يعيد أمل الفريق في البقاء بدوري روشن، من خلال تأمين المراكز الخلفية والاعتماد على التحول السريع في الكرات المعاكسة واستغلال المساحات في دفاعات الفتح.
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