شكرا لقرائتكم خبر الفتح يطمح في نقاط الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وضمن مباريات الجولة 17 من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين يستضيف فريق الفتح (25 نقطة) عصر اليوم، فريق الباطن متذيل الترتيب برصيد (3 نقاط)، في مواجهة يطمع من خلالها أصحاب الأرض لمواصلة حالة التفوق والنتائج الإيجابية وكسب النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بسلم الدوري، بينما يسعى الضيوف لإنهاء مسلسل الخسائر وإنعاش الحظوظ بالبقاء بين أندية الكبار.

وسيدخل النموذجي لقاء اليوم بقيادة اليوناني جورجوس دونيس الباحث عن مواصلة نشوة الفريق بالفوز الأخير أمام التعاون خارج قواعده، والتزود من بنك الباطن في ظل اعتماده على هداف الفريق فراس البريكان وتواجد الرباعي الأجنبي الخطير المغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكه والبرازيلي بيتروس والإسباني كريستيان تيلو.

بينما سيحرص الألماني إلين هورفات مدرب الباطن على إنهاء مسلسل الخسائر المتوالية وتحقيق انتصار معنوي يعيد أمل الفريق في البقاء بدوري روشن، من خلال تأمين المراكز الخلفية والاعتماد على التحول السريع في الكرات المعاكسة واستغلال المساحات في دفاعات الفتح.