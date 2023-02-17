شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الأول لبطولة كأس الاتحاد الدولى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل منافسات اليوم الأول من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقام على مدار يومين بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك.

وشهد اليوم الأول من المنافسات إقامة فعاليات أربع موازين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات بداية من التاسعة صباحًا وحتى نهاية المنافسات وإقامة المباريات النهائية ومراسم التتويج.

واستطاع أبطال منتخب مصر خلال الـ8 موازين تحقيق 7 ميداليات متنوعه ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان حصل على الذهبية سيف عيسي وزن تحت ٨٠ك و اية شحاته تحت وزن ٦٧ك وحصل على الفضية عبد الرحمن درويش فوق وزن ٨٧ك و جنى خطاب تحت وزن ٤٩ك و نادين عمرو تحت وزن ٥٧ك وحصل على البرونزية عبدالله عصام وزن فوق ٨٧ك و تقي شعبان وزن فوق ٧٣ك على صعيد الرجال والسيدات ليستمروا في التألق على صعيد النتائج.

وجاءت نتائج منافسات اليوم على صعيد الرجال على النحو التالي:

وزن 58 كجم :

المركز الأول: ديونسيوس رابسومانيكسي

المركز الثاني: ماتياس لومارتير

المركز الثالث: رياض حمدي - عيسى دياكيتيه

وزن 68 كجم :

المركز الأول: آرون فرانسواه

المركز الثاني: محمدو منصور

المركز الثالث: إبراهيم مايجا - جاسر العويني

وزن 80 كجم :

المركز الأول: سيف عيسى

المركز الثاني: أبوستولوس تيليكوستوجلو

المركز الثالث: إسماعيل بوزيد - فيصل ساوادوجو

وزن +87 كجم :

المركز الأول: الشيخ صلاح سيسيه

المركز الثاني: عبدالرحمن درويش

المركز الثالث: عبدالله عصام - يوسف محمد

أما على صعيد السيدات، فجاءت النتائج كالآتي:

وزن 49 كجم :

المركز الأول: رباب أحادي

المركز الثاني: جنى خطاب

المركز الثالث:نزهة العسال - فيرجينيا مايسترو

وزن 57 كجم :

المركز الأول: ندى لعرج

المركز الثاني: نادين محمود

المركز الثالث: بسمة أحمد - شيماء التومي

وزن 67 كجم :

المركز الأول: آيه شحاتة

المركز الثاني: روث جباجبي

المركز الثالث: صافية صالح - اثاناسيا ميستوبولو

وزن +73 كجم :

المركز الأول: فاطمة الزهراء أبوفراس

المركز الثاني: جنى جويلي

المركز الثالث: نور سمير - تقى شعبان

وقام بتسليم الميداليات ايدي ايساكا رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولات والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي و بالا دايى أمين عام الاتحاد الافريقى للتايكوندو وديفيد كوك رئيس اتحاد جنوب إفريقيا وداويت اسواف رئيس الاتحاد الاثيوبي وشداد العمري رئيس الاتحاد السعودي وعلي صابر رئيس الاتحاد الليبي.

ومن المنتظر أن تستأنف غدا منافسات باقي موازين الرجال والسيدات لتختتم فعاليات البطولة.

وكانت قد أقيمت بالأمس منافسات بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو بمختلف الموازين داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد انتهاء منافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو التي أقيمت خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.