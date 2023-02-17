شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام : حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية تحت 20 سنة يليق بمكانه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى بمسؤلى الاتحاد الافريقى وبالمنتخابات الأفريقية المشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام فى مصر.

ووجه علام الشكر إلى جمع وسائل الإعلام التكلفة بمتابعة أحداث وفعاليات البطولة، وتمنى علام حصد منتخب مصر للقب الافريقى و أفتتاح البطولة يليق بمكانة وقدرات مصر و الهدف من تنظيم البطولات هو توفير الاحتكاك القوى للمنتخبات المصرية.

وأشار علام اننا نعمل على اعداد منتخب قوى ضم لاعبين من المنتخبات العمرية المختلفه لكأس العالم 2026،وعن توافر التذاكر أكد انه تن طرحها وهناك تسهيلات أمام الجماهير لحضور المباريات و أن حفل الاحتفال سيليق بمصر ومكانتها.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وضمت قائمة منتخب الشباب 26 لاعبا هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.

وكان حدد الاتحاد المصري لكرة القدم تذاكر بطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل و كالتالي:

- 50 جنيه للدرجة الثالثة

- 75 جنيه للدرجة الثانية

- 150 درجة

- 350 جنيه مقصورة.

و تم طرح صاحب عبر موقع تذكرتي https://tazkarti.com/#/matches