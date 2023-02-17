شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن: نلعب للتتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل لكأس العالم وسنفتقد صلاح باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يوسف حسن قائد منتخب مصر للشباب مواليد 2003 في تصريحات خلال المؤتمر التقديمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل أن الفريق سيبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير المصرية.

أضاف يوسف حسن: نلعب لهدف واحد وهو التتويج بالبطولة والتأهل لكأس العالم.

أشار يوسف حسن أعد الجماهير بالفوز بالبطولة ، وصلاح باشا مهاجم المنتخب سنفتقده كثيرا بسبب الإصابة.

تابع يوسف حسن: نعلم مدى صعوبة البطولة وقوة المجموعة التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا ولكن الجهاز الفني بقيادة محمود جابر و اللاعبين جاهزون .

من جانبه أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن منتخب الشباب يحتاج لدعم الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال في المؤتمر الصحفي لانطلاق البطولة اليوم: "سعداء أن تُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر، ونرحب بالجميع، وأي حدث يقام فى مصر الكل يتكاتف من أجل نجاحه، والتنظيم سيكون على أعلى مستوى".

وأضاف أحمد حسن: "منتخب مصر عنده هدفين الفوز في البطولة، والوصول لكأس العالم، فيه مجموعة لعيبة مميزين على أعلى مستوى، فيه لعيبة كتير بتلعب دوري ممتاز، ودي نقطة كويسة، أنا قعدت مع اللعيبة قلتلهم انتو بتدافعوا عن اسم بلدك وده بيديك حافز، لازم ندعمهم، وإن شاء الله يفاجؤونا ويقدموا بطولة كويسة".

وتابع الصقر: "كل واحد موجود لازم يعرف قيمة تيشيرت منتخب مصر، الناس أما بتشوفك بتعمل أقصى حاجة بتكون راضية عنك لأن النتيجة بتاعت ربنا، نصيحتي كل واحد يقدم أفضل حاجة عنده".

وأكمل قائد الفراعنة السابق: أما كنت كابتن منتخب مصر خدت خبرات كتير، لازم اللعيبة تفضل متجمعة مع بعض ويتكلموا على أهمية البطولة ويتكلموا إننا عاوزين نكسب ونروح كاس عالم، لازم يوسف حسن يكون حريص على روح الفريق".

وواصل أحمد حسن: "معرفش قوة فرق المجموعة بتاعت المنتخب لكن دائما اللاعب المصري في السن ده مختلف، معتقدش هتبقى فروقات كبيرة لو اللاعيبة لعبت بروح وبقلب".

واختتم قائد منتخب مصر السابق: "كان فيه منتخبات أحسن مننا في إفريقيا بس احنا كنا أفضل بروح اللاعب المصري".