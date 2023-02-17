شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود ظهر الغد إلى القاهرة بعد التعادل السلبى مع المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، ظهر غدًا السبت، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة المريخ السودانى، التى جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الزمالك غدًا السبت إلى القاهرة، على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، ويستأنف الفارس الأبيض تدريباته يوم الأحد.

ويغلق الزمالك، صفحة التعادل السلبى مع نظيره المريخ السودانى، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجولة الثالثة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى ستكون أمام الترجى التونسى.

تقام مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فى السادسة مساء السبت المقبل 25 فبراير 2023، والتى ستقام فى تونس.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى الأبطال

الترجى التونسى.. 3 نقاط

شباب بلوزداد الجزائرى.. 3 نقاط

الزمالك.. نقطة واحدة

المريخ السودانى.. نقطة واحدة