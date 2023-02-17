شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على رواندا فى تصفيات إفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد منتخب مصر الأول للسيدات نغمة الانتصارات في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا، بفوز كبير على منتخب رواندا بنتيجة 102-56.

والتقى المنتخب المصري مع نظيره الرواندي عصر اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وقدم منتخب مصر عرضا قويا منذ البداية، ونجح في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 26-14، وواصل تفوقه في الفترة الثانية وأنهاها متقدما بفارق 22 نقطة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بنتيجة 50-28.

ونجح منتخب مصر في توسيع الفارق في الفترتين الثالثة والرابعة، حيث انتهت الفترة الثالثة بتقدم منتخبنا بنتيجة 77-41، قبل أن يُنهي منتخب مصر اللقاء بالفوز بنتيجة 102-56.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة في المرحلة الترتيبية من التصفيات، ستكون أمام منتخب كينيا، وتقام في تمام الساعة الثانية ظهر غدٍ السبت.