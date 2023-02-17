شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى الأبطال

الترجى التونسى.. 3 نقاط

شباب بلوزداد الجزائرى.. 3 نقاط

الزمالك.. نقطة واحدة

المريخ السودانى.. نقطة واحدة

ويغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفحة التعادل السلبى مع نظيره المريخ السودانى، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجولة الثالثة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى ستكون أمام الترجى التونسى.

موعد مباراة الزمالك والترجى

تقام مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فى السادسة مساء السبت المقبل 25 فبراير 2023، والتى ستقام فى تونس.