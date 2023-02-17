شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يسقط أمام بورتو في مجموعة القاهرة والسكة يفوز على إيسترن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق القناة أمام فريق بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

بهذه النتيجة توقف رصيد القناة عند النقطة 37 في المركز الثاني خلف زد المتصدر بنقطتين، فيما رفع بورتو السويس رصيده إلى 26 في المركز التاسع.

وخطف فريق السكة الحديد فوزا صعبا على إيسترن كومبانى بعدما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بترتيب مجموعة القاهرة، فيما توقف رصيد إيسترن كومباني عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.

وكان التعادل السلبى حسم مواجهة زد مع الترسانة، ليرفع فريق زد متصدر رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة، بينما رفع فريق الترسانة عند النقطة 27.

بتروجت 2 /2 الإنتاج الحربى

بورتو السويس 2/ 1 القناة مستقبل وطن 4 /1 الإعلاميين

العبور 1/ 0 النصر

إيسترن كومبانى 1 /2 السكة الحديد

كهرباء الإسماعيلية 0 /3 وادى دجلة