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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى وأحمد حسن يزوران معسكر منتخب الشباب استعدادًا لأمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرص ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وجهازه المعاون وأحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم على زيارة منتخب الشباب في مران اليوم بالكلية الحربية و اجتمعا باللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم لتحقيق لقب بطولة أمم افريقيا التي تنطلق الأحد المقبل.
يعقد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب ، وبلال مظهر لاعب الفريق مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر صباح غد السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة المنتخب أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تنطلق في الرابعة عصر بعد غد الأحد.
وكان حدد الاتحاد المصري لكرة القدم تذاكر بطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل و كالتالي:
- 50 جنيه للدرجة الثالثة
- 75 جنيه للدرجة الثانية
- 150 درجة
- 350 جنيه مقصورة.
و تم طرح صاحب عبر موقع تذكرتي https://tazkarti.com/#/matches