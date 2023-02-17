الامارات | لابا يقود العين إلى وصافة الدوري بعد فوز صعب على كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق العين فوزا صعبا اليوم من مضيفه كلباء ضمن الجولة 17 في دوري أدنوك للمحترفين، إذ بلغ النقطة 34 بعد الفوز 2-3، واستفاد من خسارة فريق الشارقة 1-0 أمام خورفكان، ليصبح العين ثانيا بفارق الأهداف عن الشارقة رغم تساويهما في عدد النقاط.

وافتتح العين النتيجة في الدقيقة 21 بعد أن استغل كايو خطأ دفاعيا للاعبي كلباء. ونجح كلباء من تسجيل التعادل عن طريق حبيب الفردان الذي سدد كرة وصلته من ضربة ركنية براسه الى المرمى 47.

وكاد كلباء يسجل هدفا آخر لو لا ان تسديدة لياندرو علت العارضة في الدقيقة 67. وسجل العين هدفه الثاني عن طريق سفيان رحيمي بكرة على الطاير مستثمرًا في الدقيقة 81، وعاد كلباء من خلال ضربة جزاء عادل بها النتيجة ونفذها سيسالدو في الدقيقة 90+4. لكن لابا كدجو قاد العين إلى الفوز بهدف في الدقيقة الأخيرة (90+8) بتسديدة متقنة.